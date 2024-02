Frankie hi-nrg | “Angelina Mango ha vinto Sanremo per casta mediatica”

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) –hail Festival di2024 grazie ai “membri di una”.hi-nrg, uno dei ‘padri’ del rap italiano, con un post su X si esprime così sulla classifica finale. Geolier, nonostante l’effetto del televoto, ha chiuso al secondo posto. “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una, ecco forse mi sentirei preso in giro”, scrivehi-nrg commentando la polemica che sta montando sui social. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

"Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e questa parte della competizione, ...

L'ultima conferenza stampa dell'edizione 2024 di Sanremo , e l'ultima (per ora) da direttore artistico di Amadeus , in diretta

«Mi dispiace molto per questo tweet, non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg Mi dispiace perché lo stimo un sacco» lo dice Angelina Mango che, durante la conferenza stampa finale del festival, ...«Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano ...Si confermano gli ascolti record del festival di Amadeus. La finale di Sanremo 2024, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 (dalle 21.27 all'1.59) da