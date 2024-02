Francesco Bardi vola come Superman e salva la porta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024)7. Compie un miracolo su Lochosvili al 33’ e poi un’altra prodezza 5al 9’ su Vazquez. Ennesima partita in cui Sanda Livornopunti preziosi alla Reggianando. SAMPIRISI 6,5. Presidia la sua zona di competenza con attenzione e anche se offre meno sostanza di altre volte in fase d’impostazione, non commette errori difensivi. ROZZIO 7. Esulta giustamente per la prodigiosa chiusura su Vazquez al 38’, perché quella spaccata vale quanto un gol. Meriterebbe un voto anche più alto, ma sul giudizio pesa il gol capolavoro che Coda confeziona staccandosi dalla sua marcatura. Il capitano è comunque una certezza granitica. MARCANDALLI 7. Una falcata da centometrista per arrivare a stoppare Vazquez, uno scivolone che per fortuna non viene sfruttato dalla ...