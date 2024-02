FOTO – Sommer ipnotizza Lukaku | Thuram manda frecciatine

L’Inter ha vinto contro la Roma in rimonta per 2-4 e per la seconda volta consecutiva Lukaku è rimasto a bocca asciutta. L’uscita di Sommer a ... (inter-news)

FOTO – Sommer è carico : «Inter - pronto per quello che ci aspetta!»

L’Inter torna a giocare in campionato e prepara l’importante sfida in casa della Fiorentina. Yann Sommer in allenamento dà la carica giusta in vista ... (inter-news)