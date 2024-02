Fortitudo Juvi Cremona 93-72 | buona la prima della fase a orologio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bologna, 11 febbraio 2024 – Nel giorno del ricordo del ‘Barone’ Gary Schull, scomparso il 9 febbraio 2005 legando indissolubilmente il suo nome allae al settoreFossa dei Leoni, lainizia lacol successo ai danni di, che dura due quartidi alzare bandiera bianca 93-72, ma per d e capitan Fantinelli, uscito dolorante dopo una brutta caduta sulla caviglia. Bologna tornerà in campo domenica 18 febbraio alle 18 sul campo di Casale Monferrato. La cronaca Ritmi elevati nelle prime battute di gara, con le squadre che si scambiano colpi a ripetizione e con la Effe che fatica a traforare la difesa a zona cremonese: questo fino al break di 9-0 firmato da Aradori, Freeman e Fantinelli, bravi ad aprire sul 15-8 che sembra ...

