Forte dei Marmi e Trissino vittoriose e sempre in fuga nel torneo di serie A1

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 11 febbraio 2024 - La coppia regina del campionato di hockey diA1 non sbaglia un colpo e resta al comando: i versiliesi sono usciti vincitori da Valdagno mentre i veneti campioni d’Italia in carica si sono imposti a Breganze. Vince anche il Follonica nella gara casalinga contro il Giovinazzo e resta nella scia dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation vincitore nell’anticipo di sabato sera al “Vecchio Mercato” contro il Bassano. I rossoneri sabato sera affrontano in Ws Europa Cup il Monza sconfitto in casa dal Grosseto. Arranca l’Amatori Lodi fermato sul pari dal Montebello. I risultati della giornata: Hockey Sarzana-Bassano 5-2; Follonica-Giovinazzo 4-2; Monza-Grosseto 2-3; Valdagno-dei2-4; Breganze-3-5; Montebello-Amatori Lodi 2-2. Classifica:dei ...