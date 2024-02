Formazioni ufficiali Aston Villa-Manchester United | Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. Sfida cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions. Una vittoria della squadra di Emery amplierebbe infatti il gap tra quinto e sesto posto in maniera significativa; al contrario, un successo dei Red Devils rimetterebbe tutto in discussione, infiammando la lotta. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.