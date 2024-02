Formazione Milan-Napoli | un ballottaggio per Mazzarri

Dopo quattro partite di fila con la stessa formazione iniziale, stasera contro il Napoli ...I due hanno già giocato insieme per pochi minuti in questi anni al Milan, ma mai da inizio partita.Questa sera andrà in scena la sfida tra Milan e Napoli, con i rossoneri pronti a schermare l'avanzata partenopea.Come vedere in streaming Juventus-Udinese, le probabili formazioni in campo al fischio d'inizio e il pronostico della partita di Serie A.