Football3 | il calcio inclusivo e senza regole con cui si affrontano problemi sociali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Marco Pozzi Nella notte del 2 luglio 1994, in un parcheggio a Medellin, viene ucciso Andrés Escobar, difensore della nazionale diche undici giorni prima, ai Mondiali, aveva realizzato un autogol contro gli Stati Uniti causando l’eliminazione della sua Colombia. Al mattino successivo all’omicidio, trasmessa da radio e televisioni, la notizia arriva a un dottorando che all’università insegna sociologia dello sport, colpendolo profondamente, anche perché Andrés Escobar era conosciuto come il “gentiluomo del”, non associato ad ambienti dubbi e pericolosi. Il dottorando, Jürgen Griesbeck, comincia a studiare la violenza urbana in Colombia, arrivando a ripensare ilcome possibile spazio per il dialogo e mezzo per ridurre la violenza. Nel 1996 insieme ad alcuni colleghi sviluppa Fútbol por la Paz, il ...