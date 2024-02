Fisco | rimborsi record e le Entrate tagliano ancora i tempi | istruzioni per l’uso

Sul sito internet dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e, nell’area riservata, consultando il «Cassetto fiscale», il contribuente può seguire l’iter di lavorazione di tutti i ...La dichiarazione dei redditi sta per cambiare, con il 730 precompilato che lascerà lo spazio alla dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati. L'Agenzia delle ...Pisa 7 febbraio 2024. In arrivo i rimborsi per chi ha pagato, subito dopo l’estate, i costi maggiorati degli abbonamenti dell’autobus con la tariffa extraurbana, pur abitando nel territorio urbano di ...