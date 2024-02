Firenze | morto Giuseppe Matulli | già plenipotenziario Dc ed ex vicesindaco

Firenze , 11 febbraio 2024 – Firenze in lutto per la morte, a 85 anni, dell’ex parlamentare Giuseppe Matulli, a lungo leader della Democrazia ... ()

Firenze , 11 febbraio 2024 – Firenze in lutto per la morte di Giuseppe Matulli. Appena appresa la notizia è arrivato il cordoglio del sindaco Dario ... (lanazione)

Per tutti era il “ prof essore” o semplicemente “ prof ”. Lui amava la definizione di “soprintendente d’Italia“. E un po’ lo è stato davvero quando, tra ... (ilfattoquotidiano)

Firenze - è morto Antonio Paolucci : tra i massimi esperti di storia dell’arte

Firenze, 5 febbraio 2024 – È morto a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del polo museale Firenze, ex ministro per i Beni culturali durante ... (lanazione)