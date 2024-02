Fiorentina | Quarta squalificato | perché non salterà il derby con l'Empoli

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Lecce-Fiorentina , gara di apertura del 23esimo turno di Serie A: Lecce-Fiorentina (venerdì or... (calciomercato)

MOVIOLA – Lecce-Fiorentina : Quarta su Almqvist - Var trasforma rigore in punizione

Episodio da MOVIOLA in Lecce-Fiorentina con il calcio di rigore inizialmente assegnato dall’arbitro Giua per un netto fallo in scivolata di ... (sportface)