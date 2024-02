Fiorentina | Italiano | «Bonaventura-Juve? La testa è qui | su Nico…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Vincenzo, allenatore della, nel pre partita della gara contro il Frosinone Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della gara contro il Frosinone. NICO GONZALEZ – «Sta bene, ha iniziato a intensificare il lavoro. Mi auguro possa avere una tenuta abbastanza lunga, deve iniziare a far fatica e innalzare la sua condizione perché va aumentato il minutaggio. È un giocatore troppo importante per noi. La sua voglia e il suo entusiasmo ci daranno tanto».– «Deluso per il mancato trasferimento alla? In panchina abbiamo, Arthur, Nzola, Sottil… Se sono mentalizzati e capaci anche nel momento in cui subentrano fanno girare le partite, noi abbiamo ...