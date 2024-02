Fiorentina Italiano | «Belotti mi ha impressionato | ecco perchè»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai Viola contro il Frosinone Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellacon il Frosinone. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Se la voglia di vincere ha fatto la differenza? Sì, possiamo parlare di tattica e schemi, ma rimane sempre l’atteggiamento, la voglia e la fame che hai per raggiungere i risultati. L’avevamo abbandonata nei 4 minuti finali di Lecce e non abbiamo 3 punti in più in classifica, oggi siamo entrati subito affamati, approcciando bene, riuscendo a essere concreti quando serviva e questo indirizza le partite. Oggi è andata così, abbiamo fatto gol con tutti, anche con il Gallo che per come è arrivato, per l’entusiasmo che ha, per la grande voglia merita questo gol. Mi ha ...