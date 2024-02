Fiorentina-Frosinone | Nico Gonzalez | “Mi fa piacere giocare con Belotti”

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto che non vincevamo una partita. Abbiamo lavorato tanto questa settimana ed oggi abbiamo dimostrato di saper reagire”. A dirlo ècommentando ai microfoni di Sky Sport il 5-1 inflitto alnel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A. “È tanto tempo che non giocavo dal 1?, sono contento perché ho fatto gol, la squadra ha vinto e inoltreha dimostrato quanto è utile e che c’è sempre – ha aggiunto l’esterno argentino -. Mi facon lui. Io a sinistra? Appena sono arrivato a Firenze il mister mi ha chiesto dia sinistra, poi lui ha deciso di mettermi a destra, io lavoro per la squadra quindi cerco sempre di dare una mano alla squadra. Ho sbagliato un gol di ...

Col Frosinone, la Fiorentina trova la prima vittoria del 2024 grazie alla prima rete di Belotti e quelle di Ikoné, Martinez Quarta, Gonzalez e Barak. FIRENZE - La Fiorentina conquista il primo successo del 2024 battendo con un netto 5-1 il Frosinone in una sfida che rilancia le ambizioni europee della squadra guidata da Vincenzo Italiano.