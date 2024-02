Fiorentina-Frosinone | Nico Gonzalez | “Mi fa piacere giocare con Belotti”

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Avevamo bisogno di questa vittoria, era tanto che non vincevamo una partita. Abbiamo lavorato tanto questa settimana ed oggi abbiamo dimostrato di saper reagire”. A dirlo ècommentando ai microfoni di Sky Sport il 5-1 inflitto alnel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A. “È tanto tempo che non giocavo dal 1?, sono contento perché ho fatto gol, la squadra ha vinto e inoltreha dimostrato quanto è utile e che c’è sempre – ha aggiunto l’esterno argentino -. Mi facon lui. Io a sinistra? Appena sono arrivato a Firenze il mister mi ha chiesto dia sinistra, poi lui ha deciso di mettermi a destra, io lavoro per la squadra quindi cerco sempre di dare una mano alla squadra. Ho sbagliato un gol di ...

Vincenzo Italiano ha poi proseguito su Belotti: "Quello che ha messo in campo oggi lui deve essere lo spirito per ogni attaccante: ha trascinato tutta la squadra. In allenamento dobbiamo continuare ad ...