Fiorentina-Frosinone 5-1 | viola a valanga e spettacolo al Franchi Primo gol per Belotti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 febbraio 2024 – Ventiquattresimo turno di Serie A che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti: laper continuare a inseguire l'Europa che dista 4 lunghezze, ilper allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce da due sconfitte consecutive, contro l'Inter e quella rocambolesca contro il Lecce, mentre gli uomini di Di Francesco hanno perso la scorsa contro il Milan e pareggiato lo scontro salvezza contro l'Hellas Verona. I padroni di casa condavanti, preferito a Nzola, iniziale panchina anche per Bonaventura che lascia il posto a Beltran in trequarti assieme a Ikoné e Gonzalez, dietro solita linea a quattro con Kayode, Milenkovic, Quarta e capitan Biraghi. Dall'altra parte tridente Soulé, Kaio Jorge e Seck, c'è Barrenechea in mezzo al ...