Fiorello struggente | a chi dedico la mia carriera | lo showman si mette a nudo

(Di domenica 11 febbraio 2024) «A chiquesta serata? Naturalmente alla mia famiglia d'origine e alla mia famiglia con Susanna. Più che la serata gliproprio la mia, perché ormai ho quasi 64 anni, a tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno dato qualcosa, a partire dai villaggi turistici. Poi Claudio Cecchetto, Maurizio Costanzo, Giampiero Solari. Ma se dovessi fare un nome in particolare, direi Bibi Ballandi».è stato il co -conduttore dell'ultima serata di Sanremo 2024 e molto di più. Spalla, amico, disturbatore, ballerino, comico. Sì, ha fatto anche il Ballo del Qua Qua, e quindi? Tutto questo scandalo non lo vediamo, anzi ha portato bene. «Gli imprevisti rendono bello questo mestiere, non mi piace preparare tutto al 100%. Imprevisti ne sono successi pochi quest'anno, ci siamo aggrappati a quella cosa lì», ...

Ancora fischi per Geolier, Amadeus invita al rispetto dei cantanti. Fiorello show all’Ariston. E’ boom televoto: “Traffico senza precedenti”. Ovazione per Roberto Bolle. Ghali dal palco: “Stop genocid ...Dopo aver interrogato Amadeus su cosa lo colpisca di più nei brani, se il testo o la musica («entrambi», è la risposta), Fiorello intona il testo del brano conosciuto in Italia per l'interpretazione ...Se state già pensando a Sanremo 2025 e alla prima scaletta scritta da Marco Mengoni siete degli irriducibili del Festival e per questo meritate rispetto. Ma ancora di più lo ...