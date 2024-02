Fiorella Mannoia annuncia il tour estivo con l’orchestra sinfonica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e il premio per il miglior testo,ilaccompagnata connell’anno in cui festeggia 70 anni, le date e i biglietti In un anno così speciale che vedràspegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. Si parte quest’estate, infatti, con un nuovo incredibile progetto live:– Live con orchestra, unche farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestraA dare il ...