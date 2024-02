Finto carabiniere alla porta Smascherato da un’anziana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) La nonnina è stata così brava e astuta da fare incastrare il truffatore telefonico. Non è escluso che il cinquantunenne arrestato dai carabinieri possa essere infatti anche l’autore di tanti altri tentativi di truffa registrati negli ultimi mesi in provincia, tutti preparati con la medesima formula. Ma stavolta il trucco è fallito grazie all’anziana ottantenne che è stata al gioco seguendo poilettera le indicazioni dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Spezia che l’hanno seguita attentamente e al momento opportuno sono entrati in azione arrestando un uomo di 51 anni, napoletano, colto in flagranza di reato. Aveva ancora in mano il pacchetto di oggetti, senza alcun valore, che l’anziana gli aveva consegnato facendogli credere fossero preziosi e denaro. L’altro pomeriggio la donna residente in città ha ricevuto una strana telefonata ...