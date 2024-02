Fino a Rafah non ti seguiamo Netanyahu è avvisato

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il pressing internazionale non convince Israele a desistere dai piani militari a Gaza. Arriva la telefonata di Biden: troppi rischi per oltre un milione di civili. La pazienza americana è al limite, Tel Aviv rischia l'isolamento. L'Egitto preme anche su Hamas: "Restano due settimane per un accordo"

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele- Hamas, Netanyahu: 'Non entrare a Rafah vuol dire perdere la guerra'. LIVE ...Il premier assicura: 'Garantiremo passaggi sicuri alla popolazione civile'. I media: 25 morti in altri raid di Israele (ANSA) ...L'emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito in queste ore un edificio residenziale a est di Rafah, nel ...