Finlandia | Stubb è il nuovo presidente

(Di domenica 11 febbraio 2024) 21.25 L'ex premier ed esponente di centro destra, Alexander, 55 anni, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali ine succederà al 75enne Sauli Niinistro.ha ottenuto il 51,6% dei consensi Il verde ed ex ministro degli Esteri, Pekka Haavisto, 48,4%: si è congratulato per la vittoria. E' stato un testaa-testa fino all'ultimo attimo e ha decretatoil 13°.Premier nel 2014-2015. Sposato, due figli. Haavisto, 65 anni, è unito civilmente con Antonio Flores (volto Tv) dal 1997.

Ci vorrà probabilmente il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente della Finlandia , chiamata per la prima volta al voto dopo lo storico ... (ilfattoquotidiano)

Alle Elezioni presidenziali in Finlandia vince al primo turno l’ex primo ministro Alexander Stubb . Stubb dovrà affrontare al ballottaggio l’ex ... (periodicodaily)

Il voto per le presidenziali finlandesi non ha riservato nessuna grossa sorpresa e il verdetto su chi sarà il successore di Sauli Niinistö è ... (linkiesta)

Dotato di poteri limitati rispetto al primo ministro, nell’ordinamento finlandese il capo dello Stato ha tuttavia un significativo ruolo in politica estera ed è comandante in capo delle forze… Leggi ...L'ex premier Alexander Stubb, candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della Finlandia. Il suo sfidante alle presidenziali Pekka Haavisto, candidato indipendente, ha ammesso la sconfitta e ha ...L'ex premier ed esponente di centro destra, Alexander Stubb, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Finlandia e succederà a Sauli Niinistro. Stubb, riportano i ...