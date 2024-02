Finlandia | l’ex premier Stubb ha vinto le presidenziali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb. (askanews) –Alexander, candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della. Il suo sfidante allePekka Haavisto, candidato indipendente, ha ammesso la sconfitta e ha fatto le congratulazioni a. Lo riferiscono i media finlandesi. Con il 98,3% di schede conteggiate,ha ottenuto il 51,7% dei voti, contro il 48,3% di Haavisto, una differenza molto inferiore a quanto previsto dai sondaggi precedenti ma sufficiente per succedere alla presidenza del conservatore Sauli Niinistö. Si tratta della vittoria di più stretta misura in un’elezione presidenziale da quando è stato istituito il suffragio diretto per eleggere il capo dello Stato nel 1994. “È l’onore più grande della mia vita. Non c’è compito ...