Finale di Sanremo | “Vaffa” di Fiorello ad Amadeus | è giallo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 11 febbraio 2024) In una serata che entrerà nella storia della televisione italiana per l’eccezionale successo di ascolti, ladel Festival di2024 si è già distinta non solo per essere l’ultimo atto dicome conduttore dell’evento, ma anche per due momenti che hanno scatenato il pubblico. Il primo, conche ferma il pubblico per i fischi nei confronti di Geolier, e dopo un altro episodio che ha coinvolto. Perè un edizione da record: l’ultimo, ieri sera. Un record di 11.893.000 spettatori e uno share del 67,8%, superando persino l’edizione precedente: la serata dedicata alle cover si è confermata come uno degli eventi più seguiti e amati dal pubblico italiano.e l’Addio al Festival, alla guida del Festival ...