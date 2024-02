Filippo Inzaghi esonerato | Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Salerno, 11 febbraio 2024 –Inzag hi non è più l', ora è ufficiale: in una nota la società ne annuncia l'esonero. “L'U.S.1919 - si legge nella nota diramata dalla società campana - comunica di aver sollevato dall'incarico diprima squadra il signor. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguosua carriera”. E poi la comunicazione sultecnico: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabioe di avergli affidato la guida tecnica ...