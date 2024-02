Festival di Sanremo | si cambia sistema di votazione? L’annuncio della Rai non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ildialdinon smette di far discutere. E la Rai nelle scorse ore ha fatto un annuncio molto importante. A distanza di cinque anni dal caso Ultimo, ildiritorna al centro nella bufera. La vittoria di Angelina Mango ha portato sui social i fan di Geolier a chiedere una modifica per consentire al giudizio dei telespettatori di avere un peso ancora maggiore di quanto successo fino ad oggi.ildi? – Notizie.com – © AnsaLa richiesta degli utenti è stata rivolta ai vertici Rai durante la conferenza stampa di fine kermesse canora e la risposta non si è assolutamente fatta attendere. Da sottolineare anche che il...