Festival di Sanremo | ha vinto “La noia” di Angelina Mango Settantaquattresima edizione | una donna della Basilicata dopo dieci anni dal successo di un' altra lucana

(Di domenica 11 febbraio 2024) “La” interpretata daè la canzone vincitrice deldi. Al secondo posto “I’ pe’ me tu pe’ te” di Geolier, terza “Sinceramente” di Annalisa. Tra i cantanti completano il quintetto Ghali ed Irama. Con latorna aluna(nel 2014 vinse Arisa, pureanche se nata a Genova). Laconclude il quinquennio in cui Amadeus è stato conduttore e direttore artistico stabilendo, fra l’altro, il record di 25 serate delpresentate consecutivamente oltre ai successi di ascolto. (immagine: ...

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Se l’è giocata con Geolier, Annalisa, Irama, Ghali, nella votazione finale a cui hanno preso parte il pubblico (via televoto), la sala stampa, tv e ...(Adnkronos) - "Ciao, Sanremo. Grazie di tutto". Amadeus e Fiorello dicono addio (arrivederci) al Festival di Sanremo. La conclusione della 74esima edizione, con la vittoria di Angelina Mango, segna l ...Era piaciuta già nella prima serata, in quella delle cover ha emozionato come non mai. Alla fine ha convinto tutti: Angelina Mango, classe 2001, seconda all’ultima edizione di Amici, dove ha trionfato ...