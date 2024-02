Festival di Sanremo 2024 | le pagelle della quinta serata | Angelina Mango vince | Amadeus dice addio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Considerati i segnali arrivati nelle scorse serate, la vittoria di74.ma edizione deldinon era così scontata. Ma a suo modo ha rappresentato un forte elemento d’innovazione per una manifestazione che nei cinque anni di gestioneè tornata a livelli altissimi. Sia come proposte musicali, che in termini di “vendite”, per non tacere degli ascolti costantemente alle stelle. L’ultimaè stata lunghissima come vuole la tradizione. Luca Argentero e Claudio Gioè sono stati i rappresentanti di due prossime fiction Rai, Doc e Màkari. Gigliola Cinquetti ha festeggiato i 60 anni di Non ho l’età, con un’esibizione in cui ha vinto l’emozione. E l’incantevole Roberto Bolle nel Bolero di Ravel su coreografia di Bejart. Un regalo per ...