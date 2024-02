Festival di Sanremo 2024 | la giuria aveva già deciso la vittoria di Angelina Mango? Spunta un video sospetto

(Di domenica 11 febbraio 2024)vince ildima sorgono molti dubbi sulla trasparenza dellae dei voti a favore dell’ex allieva di Amici. Gli ascolti della finale sono stati incredibili, un vero e proprio record che ha sfiorato il 75% di share. Un successo clamoroso che ha visto anche momenti di tensione prima e dopo la proclamazione del vincitore. Ladi, la quale è stata premiata soprattutto dalla stampa e dalle radio, ha fatto molto discutere. Il web ha puntato il dito verso la cantante accusandola di essere raccomandata, così come ci sono molti utenti social che non sono convinti di unto poco dopo il verdetto.di ...

E' un'Annalisa molto emozionata quella che arriva in sala stampa all'Ariston. "Per me è un sogno, sono momenti pieni di emozione - ha esordito Annalisa, che sarà sul palco nella serata… Leggi ...Milano, 11 feb. (askanews) – “Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. La denuncia arriva ...Sanremo, 11 feb. (askanews) – “Sono una persona educata e gentile e credo che mio papà sarebbe fiero di questo prima di tutto”. Così Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, risponde ai gio ...