FESTIVAL DI SANREMO 2024 | ANGELINA MANGO VINCE | GEOLIER SBANCA AL TELEVOTO 60% MA VIENE AFFOSSATO DALLE GIURIE

(Di domenica 11 febbraio 2024)con La noia ha vinto ildi. Poicon il brano I’ p’ me, Tu p’ te, Annalisa con Sinceramente, Ghali con Casa mia, Irama con Tu no. Una top five composta tutta da artisti che rappresentano le nuove generazioni della musica e intercettano le tendenze del mercato. “Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”, ha detto tra le lacrime l’artista 22enne, figlia di Pinoe Laura Valente. Erano 10 anni che una donna nonva ildi: l’ultimo successo risaliva al 2014, quando Arisa si impose con Controvento. A Loredana Bertè, con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica ...

Il Festival di Sanremo 2024 ha avuto il suo grande Finale , determinando la classifica delle canzoni in gara. In particolare, il televoto e diverse ... (tutto.tv)

Un vero e proprio passaggio di testimone, quasi a voler dire: io ho vissuto e insieme a me hai fatto un percorso. Ci siamo raccontati, abbiamo fatto esperienza l’uno dell’altro. Ora è il tuo momento… ...Queste le pagelle della finale del festival di Sanremo, con i cinque artisti in top five: Amadeus 9 Conduttore e condottiero. Riesce in quella che sembrava un’impresa impossibile: battere se stesso. E ...Sanremo (Imperia) – Durante la serata finale del 74esimo Festival di Sanremo si è esibito – ma fuori concorso – anche Lazza, il rapper milanese 29enne che l’anno scorso si era piazzato al secondo ...