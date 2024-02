Festa Imolese Gulinatti fa sorridere i rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) NUOVA FLORIDA 01 NUOVA FLORIDA: Giordani; Mauro, Schettini, Bruno, Imperator (25’ st G. Costa); Miola, Falilò (14’ st A. Costa), Moreso (32’ st Gomez Morera); Limongelli (41’ st Chang), Van Rijswijk, Barba (38’ st Jelicanin). A disp. Gasbarra, Suffer, Hvoinickis. All. Del Grosso.: Adorni; Garavini, Ale, Ciucci, Daffe; Brandi, Vlahovic (25’ st); Diawara (22’ st Manes), Rizzi (22’ st Raffini), Capozzi (44’ st Rama); Antognoni (25’ st Camara). A disp. Laukzemis, Dall’Osso, Kashari, Georgiev. All. D’Amore. Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno. Rete: 36’ st(rigore). Note: ammoniti Adorni. Espulso Bruno al 50’ st per doppia ammonizione. L’di coppa non si ferma più. Ad Ardea, nei quarti di finale, ibattono la Nuova Florida e ...