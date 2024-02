Fenerbahce | rissa tra Bonucci e l’allenatore dell’Alanyaspor | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) La partita del campionato turco trae Alanyaspor si è conclusa sul risultato di 2-2. Gli ospiti passano in vantaggio con Augusto, poi i padroni di casa ribaltano tutto con il rigore di Tadic e l’ex Inter Dzeko. Al 63? è ancora Augusto a siglare il definitivo 2-2. Ilsi porta a 64 punti, al secondo posto, a -2 dal Galatasaray. Momenti di tensione all’intervallo: Leonardoè stato protagonista in negativo di unacondei portieri della squadra avversaria. In unpubblicato sul web si intravede il difensore ex Juventus raggiungere il tunnel e spintonare un avversario. A quel punto interviene il preparatore dei portieri e la tensione raggiunge livelli altissimi. Leonardoile Alanyaspor Antrenörü Metin Akta? ...