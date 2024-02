Fdi contro Schlein e Conte | neanche una parola sulle Foibe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una "ignobile svista". Un "silenzio vergognoso" che mette il "dubbio" sulla loro posizione, "di condanna o di comprensione?". Dopo il Giorno del Ricordo tutto lo stato maggiore di Fdi punta il ditoEllye Giuseppeche "non hanno trovato il tempo di direuna". SI tratta di "un mutismo che appare come un censurabile tentativo di sminuire una pagina terribile della nostra storia", dice il capogruppo alla Camera Tommaso Foti mentre il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, sottolinea che "anche se in ritardo possono rimediare oggi". "Almeno su una cosa" la segretaria dem e il leader M5s "vanno d'accordo", ironizza il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan, osservando che "entrambi si ...