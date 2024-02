FC 24 | Adopo 98 è la migliore evoluzione del gioco?

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il nostro Il Santu ha sbloccato quella che, al momento, è la MIGLIORnella storia di FC 24 ULTIMATE TEAM:98! E’ una card che si presenta davvero da solo grazie a tutte le stats praticamente maxate e prossime al 99, con 5 piede debole e playstyle anche decenti e ottimi, soprattutto quello del passaggio con cui si effettuano delle traiettorie clamorose. in Difesa98 è clamorosamente automatico e presente, sia come CDC davanti la difesa, sia come DC, anche se per me da mediano rende di più proprio grazie al passaggio. Tu cosa ne pensi di queste evoluzioni cosi? Ha fatto bene EA a limitarle in qualche modo o era giusto lasciarle “libere” ? Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha ...