Favola della domenica – Flavia e la luna

(Di domenica 11 febbraio 2024) C’era una volta una bambina di nomeche, prima di addormentarsi, sognava a occhi aperti di costruire una casetta per sé sulla. ‘Laè più piccolaTerra quindi è proprio adatta a me che ho solo sei anni’ pensava. Come ogni sera, uscì sulla terrazza per ammirare il satelliteTerra che, con il buio, brillava di luce splendente. ‘Sono sicura che c’è una fata che la protegge. Vorrei chiederle di aiutarmi a costruire la mia casa’. Una sera si addormentò con questo pensiero. Nel sogno, le si presentò una bellissima visione: “Mi hai chiamato?”. Era una fata vestita di avorio con capelli biondi e luminose stelle sul capo. “La fata che aspettavo… Sei proprio tu?” “Sì. Sono venuta ad aiutarti a costruire la casa, come desideri… ma perché vuoi andare sulla?” “Per ...

Luciano Darderi tornerà in campo quest’oggi per affrontare l’argentino Sebastian Baez nella sfida valida per la semifinale dell’ATP250 di Cordoba. Sulla terra rossa sudamericana il 21enne italiano sta ...Semplicemente perfetto. Darderi non smette di sognare in grande. Il 21enne azzurro è riuscito nell'impresa di superare, nella semifinale del torneo ATP 250 di Cordoba, il grande favorito Baes (numero ...LEGGI ANCHE Ecco cosa servirà in PRIMAVERA: niente scuse meteo L’Isola del Mistero a poche ore di volo dall’Italia, in attesa di nuovi collegamenti aerei La magia dell’Inverno Con l’arrivo dell’invern ...