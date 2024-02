Fari puntati su Pietracuta-Reno Il Russi è in cerca del riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il campionato di Eccellenza, manda in scena, oggi, alle 14.30, le gare della ventitreesima giornata, sesta del ritorno. Il campo principale è quello di, dov’è in arrivo la, per uno scontro diretto fra outsider.. È la sfida di cartello fra le sorprese della stagione 2023-24. Col successo 3-1 sulla Vis Novafeltria di domenica scorsa, la formazione di Sant’Alberto – matricola assoluta in categoria – ha conquistato l’11° successo ed ha raggiunto il 6° posto con 36 punti. La formazione di mister Ortolani dovrà fare a meno dello squalificato Frisari, ma ha comunque in vetrina il bomber Filippi, capocannoniere del girone B con 14 reti. Dal canto proprio, il(4 vittorie nelle ultime 5 giornate) è lanciatissimo al 3° posto, in zona playoff, con 40 punti. Con 7 ...