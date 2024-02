FantaSanremo 2024 | i punteggi dell’ultima serata | è giallo sul gesto di Mahmood Angelina Mango trionfa | Dargen bacia Mara Venier Attesa per la classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sul Festival di Sanremoè calato il sipario. L’ultimo anno di Amadeus al timone della kermesse (almeno per ora) è stato un successo: co-conduttori a loro agio, una gara equilibrata e ascolti storici, con la finale che chiude al 74,1% di share. A vincere è statacon il brano La Noia, secondo posto per Geolier con I p’me, tu p’te e terza Annalisa con Sinceramente. A completare i primi cinque Ghali con Casa Mia e Irama con Tu No. Conclusa la manifestazione, è terminato anche il. Per l’ultima, il bonus speciale è stato “Grazie Ama (+20 punti)”, un omaggio al direttore artistico del Festival nell’ultimo quinquennio, durante il quale il gioco è nato e spopolato. IDELLA FINALE L’ufficialità sui, probabilmente, ...