FantaSanremo 2024 | chi ha vinto La classifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fermo, 11 febbraio– La Sad si aggiudica l'edizionedel. Sul podio anche Dargen D'Amico e Angelina Mango. La Sad si aggiudicano il. Gli autori e interpreti di “Autodistruttivo” hanno conquistato 486 punti precedendo Dargen D'Amico con 460 e Angelina Mango con 420. Avvincente il testa a testa con Dargen D'Amico, in testa nellagenerale nelle prime tre serate, che alla fine si è risolto con il distacco minore fra primo e secondo nella storia del, solo 26 punti. A determinare la vittoria di La Sad il crescendo in termini di punteggio che hanno avuto dalla terza serata in poi, 145 punti sia giovedì che venerdì e 101 ieri malgrado il malus di -24 per il 27esimo posto nelladel ...