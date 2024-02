Fanno esplodere un petardo | feriti due 14enni a Roma | uno è grave

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – Due ragazzini di 14 anni sono rimasti, uno in maniera molto, mentre stavano facendoun grossoieri sera a. Uno al momento è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Gemelli, con ustioni al volto e rischierebbe di perdere la vista. L’altro ragazzino, invece, è stato portato dal padre all’ospedale Sandro Pertini, dove è ricoverato con ustioni al volto e alle mani. Secondo una prima ricostruzione i due, insieme ad altri ragazzi, sarebbero rimastimentre stavano facendounin largo Fausto Vicarelli, nella zona di San Basilio, poco prima della mezzanotte. Sul caso stanno indagano i Carabinieri della stazione di Montesacro. L'articolo proviene da Italia Sera.

