Fanno esplodere petardi in piazza | feriti 2 ragazzini | 14enne in condizioni disperate | rischia la vita

Il giovane ha riportato gravissime ustioni ed è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. L'incidente ieri sera a Casal de' Pazzi. I carabinieri stanno ascoltato diverse persone, tra cui ...Tragedia sfiorata a Roma dove un ragazzino di 14 anni è rimasto ferito in gravissime condizioni a causa dell'esplosione di un petardo in strada.Tragedia a Roma. Un ragazzo di 14 anni è in gravissime condizioni dopo aver dopo aver fatto esplodere, in compagnia di altri cortanei, un petardo in strada. È accaduto ...