“Facciamo i conti dopo!” Sanremo 2024 | Francesco Renga lo vede e sbianca | lascia il palco e corre in platea

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024), la frase diin diretta tv. Anche la 74esima edizione del Festival della musica italiana ha il nome della vincitrice ed è quello di Angelina Mango. Sono stati 30 gli artisti in gara a esibirsi sulscenico dell’Ariston e tra questi anche l’ex marito di Ambra Angiolini che si è esibito in coppia con Nek portando il brano “Pazzo di te” che però non è riuscito a qualificarsi tra i primi posti in classifica. Ed è dopo l’esibizione del brano cheha proferito una frase che ha fatto sorridere i presenti. La frase diin diretta tv fa sorridere il pubblico. Un brano che parla di amore e di determinazione nonostante le fragilità: “L’amore è nobile, è fatto di un metallo ...