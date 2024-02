F1 | Alpine | doppia livrea e pagina voltata definitivamente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cancellare immediatamente il Mondiale 2023 che ha portato al licenziamento in tronco di Otmar Szafnauer e Alan Permane. Troppi, infatti, gli imbarazzi in pista che hanno vissuto Esteban Ocon e Pierre Gasly, alle prese con due vetture davvero poco performanti. Il futuro, però, dovrà regalare nuovi sorrisi e, soprattutto, la possibilità di poter competere per lidi più nobili di classifica nell’annata che sta progressivamente entrando. Per questo, non a caso, il nuovo sviluppo diè stato descritto “aggressivo” da Matt Harman, direttore tecnico della squadra transalpina di Formula 1.presenta le nuove livree, le parole di Harman: “Siamo andati al limite…” (Credit foto –cars)“L’approccio sulla A524 è stato aggressivo – ha ammesso Matt Harman, direttore tecnico di–. Tutto però è stato ...