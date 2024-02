Europei Giovanili di Karate | l’Italia conquista 15 medaglie | brillano 4 ori in bacheca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tbilisi, 12 febbraio 2024 – Arrivano 15 magnifichedaglidi, a Tbilisi.il secondo posto nelre della competizione continentale. In4 ori, 2 argenti e 9 bronzi. Di seguito le gare con i risultati Matteo Freda bronzo kata maschile individuale Cadetti: ha vinto con il bulgaro Dimitar Boyadzhiev per 40.90-38.00 Bianca Capone oro kumite Cadetti -54 kg : ha vinto con la tedesca Ili Hellen per 3-0 Nicole Carreddu bronzo kumite Cadetti +61kg: ha perso in Pool con la tedesca Dalia Dawoud per 3-9 ed è andata ai ripescaggi. Qui ha battuto la greca Davidoula Effrosyni Douka per 3-0. Almerico Tommasino bronzo kumite Cadetti -70kg: ha pareggiato in Pool con l’ucraino ...