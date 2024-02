Eurochocolate | dopo il rinvio riaprono gli stand | l’annuncio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoildelle attività per la giornata di sabato e domenica mattina, oggi glidinel pomeriggio. L’appuntamento torna nel pomeriggio con l’apertura deglia partire dalle 15. Ecco: ” Eccoci finalmente – si legge – Siamo di nuovo pronti ad accogliervi adLovellino. A partire dalle ore 15.00 tutti gli spazi della manifestazione e relative attività saranno di nuovo accessibili a tutti voi, vi aspettiamo“.fermato dal maltempo: giornata annullata L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'allerta meteo fa fermare per la giornata odierna l'Eurochocolate nel centro di Avellino. Gli organizzatori fanno sapere che domani - 11 febbraio - la manifestazione ...Tutto liscio e nessuna ressa alla giornata inaugurale dell'Eurochocolate. Ma per oggi c'è il dubbio dell ...registrato in contemporanea con la cerimonia dell'inaugurazione e poi, dopo un drastico ...Si è alzato il sipario su Eurochocolate Avellino 2024. L’evento anticipa la trentesima edizione dell'Eurochocolate di Perugia ...