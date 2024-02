Eternal | la recensione | amore “catastrofico”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il film:(For evigt), 2024. Regia: Ulaa Salim. Cast: Simon Sears, Nanna Øland Fabricius, Anna Søgaard Frandsen, Viktor Hjelmsøe, Halldóra Geirharðsdóttir, Magnus Krepper.Genere: drammatico, fantascienza. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: all’International Film Festival Rotterdam, in lingua originale. Trama: L’attivista Elias si innamora della cantante Anita, ma il lavoro di lui lo porta lontano, a esplorare gli abissi. Il regista danese Ulaa Salim si è fatto notare a livello internazionale nel 2019 con l’esordio nel lungometraggio Sons of Denmark, teso e notturno thriller politico sul nazionalismo di estrema destra (in Italia è stato presentato al Bifest). Un film selezionato al prestigioso Festival di Rotterdam, dove Salim è tornato, cinque anni dopo (nella sezione competitiva Big Screen Competition, e nel concorso nordico del ...

CineFacts ha deciso nel 2019 di istituire gli Eternal Sunshine Awards, il premio dedicato proprio al titolo italiano di un film che ha meno senso rispetto al titolo originale: il nome del premio non ...Un'ottica piacevolmente europea per un genere abusato dal cinema mainstream. In anteprima all'International Film Festival di Rotterdam.Gli sviluppatori di Devil May Cry: Peak of Combat hanno annunciato l'imminente arrivo di V in versione Eternal Nightmare: ecco i dettagli.