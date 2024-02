Estra Pistoia | batosta a Venezia | finisce 96-69 Ora le Final Eight

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Sonora sconfitta in trasferta per l’. La squadra di Brienza esce con le ossa rotte dal Taliercio contro96-69, in un match in cui i pistoiesi non sono di fatto mai riusciti a entrare in partita. Pronti via e nei primi dieci minuti si vede già cheva a doppia velocità, con un sonoro 27-12. Ancora più pesante il parziale nei secondi dieci minuti, in cui Moore e soci riescono a segnare soltanto dieci punti: 51-22 e secondo tempo che diventa una scalata all’Everest. Non ci sono purtroppo persorprese nella ripresa. Per quanto riguarda le statistiche, Moore e Hawkins concludono in doppia cifra con rispettivamente 10 e 21 punti. Una partita che non rappresenta la migliore anteprima in vista ...