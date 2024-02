Erve isolata per frana | cessa l' allerta meteo | la Sp 181 riapre lunedì mattina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024)(Lecco), 11 febbraio 2024 –resta, ma ancora per poco. Salvo un imprevisto peggioramento delle condizionialle 6la Sp 181, l'unico collegamento da e per il il piccolo paese di 700 abitanti della Valle San Martino. La provinciale è chiusa da venerdì pomeriggio in seguito ad unache ha pure investito due automobilisti in transito, che però fortunatamente, nonostante i danni alle loro macchine, non sono rimasti feriti. L'annuncio Ad annunciare la riapertura è il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “Oggi, i tecnici incaricati sono riusciti a svolgere i sopralluoghi neri per poter riaprire, una volta migliorate le condizionirologiche, ...