Eredivisie | l’Ajax perde per una questione di millimetri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024)dopo 11 vittorie consecutive: la sconfitta arriva dalla decisione del VAR di annullare un gol per pochiDopo 11 gare consecutive positive,di Van’t Schip incontra la sua prima sconfitta insul campo dell’Heerenveen. Una gara incredibile, con i padroni di casa che vanno avanti di 3 gol (doppietta di Van Amersfoort, in mezzo il 2-0 di Sahrauoi). La risposta delsi è concretizzata con un autogol di Bochniewicz e una rete di Akpom. All’ultimo secondo, una mischia in area ha fatto gridare al gol del pareggio, la palla è sembrata superare la linea prima del salvataggio di Van Ottele. In Olanda non c’è la goal-line technology: dopo un lungo consulto al Var, è stato deciso che il pallone non era entrato. Una ...