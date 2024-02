Entella-Carrarese 1-3 | liguri in vantaggio | poi gli apuani calano il tris

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chiavari (Genova), 10 febbraio 2024 – E’ durata 14 minuti l’illusione dell’di fare sua la partita contro la. Gli, con questo successo, scavalcano il Perugia e sono al terzo posto.ligure al 6’ con Lipani, poi la rimontacon le reti di Della Latta (20’), Panico (51’) e, quando i padroni di casa sono in 10 per l’espulsione di Montevago, arriva ildi Finotto.(3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova (19’st Vianni); Garattoni (33’st Granata), Corbari, Petermann (33’st Siatounis ), Lipani, Zappella; Santini (st Montevago), Giovannin (12’st Tomaselli). A disp.: Paroni, Mazzadi, Cecchini Muller, Granata, Sadiki, Ghio, Faggi. All.: Gallo.(3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, ...

Nelle ultime gare del sabato di Serie C, arriva la netta vittoria della Carrarese per 3-1 sul campo dell’Entella . A passare in vantaggio sono i ... (sportface)

Si sono concluse le gare del sabato valide per la sesta di ritorno del girone B. Ecco i risultati: Si sono concluse gli anticipi serali validi per la sesta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i ...Pochi chilometri di distanza, qualche punto di troppo il divario in classifica tra Virtus Entella e Carrarese. A pochi minuti dal match, Gallo e Calabro svelano le proprie carte. Virtus Entella con ...L'Entella si perde contro la Carrarese. La formazione di Gallo va subito in vantaggio ma poi viene rimontata e sconfitta 3-1 dagli ospiti che approfittano anche della superiorità numerica per l'ingenu ...