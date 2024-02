Empoli-Inter Primavera | le formazioni ufficiali | un ritorno lampo!

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’scende in campo alle ore 13.00 in trasferta per giocare la ventunesima giornata del Campionato1 contro l’. Di seguito ledella partita. A Chivu torna subito a disposizione il centrocampista Akinsanmiro, nonostante l’impegno di ieri con la Prima Squadra contro la Roma.– LE: Seghetti; Goglichidze, Bacci, Corona, Indragoli, Bonassi, Pauliuc, Fini, Vallarelli, Bucancil, El Biache.In panchina: Vertua, Majdandzic, Stoyanov, Stassin, ansah, Popov, Bacciardi, Matteazzi, Tosto, Forcinti, Dragoner.Allenatore: Birindelli.: Raimondi; Cocchi, Stankovic, Stabile, Sarr, Kamate, Quieto, Stante, ...

I Diffidati di Salernitana-Empoli : ecco i granata a rischio squalifica in vista dell’Inter . Per il successivo impegno in trasferta contro la ... (sportface)

Salernitana-Empoli è l’anticipo di questa ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Filippo Inzaghi non fa calcoli in vista ... (inter-news)

L’Inter è pronta a tornare in campo in vista della giornata numero 21 del Campionato Primavera 1: sfida contro l’Empoli. I ragazzi di Cristian Chivu ... (inter-news)

La si può definire una sorpresa a giudicare dalla sua assenza durata qualche settimana per affaticamento muscolare, ma anche dalla situazione di mercato che lo riguarda da vicino. Piotr Zielinski potr ...È stato decisivo il ko casalingo di venerdì sera contro l'Empoli: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. A confermarlo ...Empoli Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match delle 13, valevole per la 21^ giornata di campionato Grande attesa per la sfida tra Empoli ed Inter, partita valevole per la la 21 ...