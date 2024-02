Emma Marrone | ecco perché aveva la corona | il gesto a Sanremo 2024 spiazza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 11 febbraio 2024) News tv. “la”:, iltutti – Il Fantaha davvero unito l’Italia per tutta la settimana. Il divertente gioco, all’insegna di bonus e malus, attribuiti in base all’andamento del Festival, ha regalato diverse emozioni al pubblico. E possiamo dirlo, senza troppi giri di parole, ha visto impegnato anche i cantanti. Qualcuno ha cercato di dare il meglio di sé. Un esempio?. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, stasera la finale: la scaletta, gli ospiti e come viene scelto il vincitore Leggi anche:chi decide il vincitore: il regolamento della ...